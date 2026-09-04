Константинов: в Крыму может появиться новая отрасль альтернативной энергетики

В Крыму возможно формирование новой отрасли, связанной с использованием альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии.
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