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Власти показали ход ликвидации полигона ТБО в Кемерове

Власти показали ход ликвидации полигона ТБО в Кемерове

Полностью работы будут завершены в 2024 году.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале рассказал о ходе рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Кировском районе Кемерова.

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