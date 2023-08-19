Власти показали ход ликвидации полигона ТБО в Кемерове

Полностью работы будут завершены в 2024 году.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале рассказал о ходе рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Кировском районе Кемерова.