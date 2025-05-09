Видеосериал «Живая память. Стихи и судьбы» Дома народного единства увидели в регионах России и за рубежом

Вышел полный цикл видеопроекта «Живая память. Стихи и судьбы» из девяти серий. Это специальный проект Дома народного единства, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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