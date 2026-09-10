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Царьград

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Евростат зафиксировал рост цен на удобрения в ЕС на 13,4%

Евростат зафиксировал рост цен на удобрения в ЕС на 13,4%

Во втором квартале цены на удобрения в Евросоюзе увеличились на 13,4%, как сообщает Евростат. Это самый значительный рост с конца 2022 года.

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