Евростат зафиксировал рост цен на удобрения в ЕС на 13,4%

Во втором квартале цены на удобрения в Евросоюзе увеличились на 13,4%, как сообщает Евростат. Это самый значительный рост с конца 2022 года.
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