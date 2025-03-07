Новые vs старые традиции: постное меню в ресторане Sapiens

Ресторан Sapiens идет в авангарде гастрономических трендов, но уважает и традиции. Для гостей, придерживающихся Поста, бренд-шеф Илья Благовещенский приготовил специальное меню с акцентом на овощи и фрукты – это действительно благая весть для всех, кто придерживается здорового рациона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии