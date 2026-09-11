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Организм стареет рывками: в каком возрасте органы начинают сдавать

Тело изнашивается не плавно, а рывками: у большинства органов есть два периода ускоренного старения, и задаёт этот ритм, судя по всему, половая система.

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