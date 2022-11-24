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Куликов против «Рейнджерс»: гол, передача, «+2» и 7 блокшотов за 20:34

Куликов против «Рейнджерс»: гол, передача, «+2» и 7 блокшотов за 20:34

Дмитрий Куликов набрал 2 (1+1) балла в матче НХЛ против «Рейнджерс» (3:2). Теперь на счету защитника «Анахайма» 7 (2+5) очков в 20 играх сезона.

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