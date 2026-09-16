Склад загорелся в Святошинском районе Киева во время воздушной тревоги

В Святошинском районе Киева загорелся склад. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на военную администрацию города.
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