Ремонт ограничит движение на Чернореченском мосту в Петербурге

До 30 октября В Приморском районе Петербурге начинаются работы по ремонту асфальта на Чернореченском мосту, расположенным над Черной речкой в створе Торжковской улицы, улицы Савушкина и улицы Академика Крылова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии