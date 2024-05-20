Захарова прокомментировала реакцию США на ордер МУС на арест Нетаньяху

Заявления Вашингтона касательно ордера международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта напоминают реакцию «паука, запутавшегося в собственной паутине».
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