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Захарова прокомментировала реакцию США на ордер МУС на арест Нетаньяху

Захарова прокомментировала реакцию США на ордер МУС на арест Нетаньяху

Заявления Вашингтона касательно ордера международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта напоминают реакцию «паука, запутавшегося в собственной паутине».

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