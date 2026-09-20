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В Алтайском крае 100-летний ветеран Великой Отечественной войны принял участие в выборах

В Алтайском крае 100-летний ветеран Великой Отечественной войны принял участие в выборах

Алексей Дмитриевич остается единственным участником Великой Отечественной войны в Советском районе В Советском районе 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дорофеев принял участие в выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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