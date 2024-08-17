Лесные пожары вспыхнули в турецком Измире

Около 3 тысяч человек ликвидируют лесные возгорания в турецком курортном городе Измир. Об этом заявил в социальной сети Х (бывший Twitter) глава управления по коммуникациям администрации президента республики Фахреттин Алтун.
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