В Госдуме предложили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях

Минсельхозу и Минприроды предложили ввести временное ограничение на вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях, поскольку эта продукция может быть небезопасна после последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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