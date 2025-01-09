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  • Eduard
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В Госдуме предложили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях

Минсельхозу и Минприроды предложили ввести временное ограничение на вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях, поскольку эта продукция может быть небезопасна после последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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