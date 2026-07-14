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Царьград

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Der Spiegel: Макрон собрал коалицию для влияния на Путина

Der Spiegel: Макрон собрал коалицию для влияния на Путина

Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих" в Париже для привлечения внимания Владимира Путина. На встрече присутствовали Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась поддержка Украины и символическая демонстрация силы.

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