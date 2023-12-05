Ильяс Хамзин выступит с Бакытжанулы и Кабдуллой на одном турнире

Большой вечер боев RCC 17 пройдет в Екатеринбурге. В кард добавлен еще один бой, в рамках которого встретятся этнический казах Ильяс Хамзин (12-3) и Леонардо Кавалейро да Силва (9-3).
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