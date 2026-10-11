NYT: США предложили три экономических стимула, чтобы склонить Россию к перемирию

США предложили России три экономических стимула, чтобы склонить её к ограниченному прекращению огня, касающемуся энергетической инфраструктуры или морских операций.
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Если Россия за снятие каких-то санкций сделает какие уступки то это будет считаться признанием санкций законными. А все санкции в корне совсем незаконные.