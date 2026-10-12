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Новости Тамбова

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5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах

5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах

Билайн предоставил своим клиентам доступ к 5G более чем в 100 странах и запустил новые условия международного роуминга.

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