Wildberries вновь атакован БПЛА, на этот раз - во Владимирской области. Разгорелся пожар, есть разрушения

Wildberries вновь атакован БПЛА, на этот раз - во Владимирской области. Разгорелся пожар, есть разрушенияСегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации людей со складского комплекса Wildberries в Собинском округе.
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