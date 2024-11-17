Водители бросились скупать «свежие» подержанные авто

Осенью россияне начали активно скупать автомобили с пробегом не старше трех лет. По данным на октябрь, спрос на «свежие» подержанные машины возрос на 19,9%, говорится в исследовании «Авито авто», с результатами которого ознакомилось ТАСС.
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