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Победа Ферстаппена с 9-го места, подиум Алонсо, две аварии Леклера, новый суд Мазепина, слухи об уходе Переса и другие события Гран-при Майами

Sports.ru представляет дайджест пятого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

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