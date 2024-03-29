Расчеты артиллерии и ударных FPV-дронов 13-го отряда «БАРС» Южной группировки войск уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

Расчеты БЛА отряда постоянно находятся на боевом дежурстве и, вычисляя хорошо замаскированные блиндажи противника, незамедлительно уничтожают их ударными FPV-дронами, а также корректируют огонь артиллерии.
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