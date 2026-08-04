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МОСИНФОРМ

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Экспозиция о музейной тематике ждет гостей ВДНХ на Международной выставке «Арка»

Экспозиция о музейной тематике ждет гостей ВДНХ на Международной выставке «Арка»

С 18 по 20 ноября 2026 года на ВДНХ в павильоне № 20 «Форум» нового конгрессно-выставочного центра «ВДНХ ЭКСПО», который планируется к открытию, пройдет Международная выставка по архитектуре, реставрации, культуре и археологии «АРКА».

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