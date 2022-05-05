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Белла Хадид стала новым амбассадором Swarovski

Белла Хадид стала новым амбассадором Swarovski

Съемкой руководил знаменитый дуэт фотографов — Мерт Алас и Маркус Пигготт. На кадрах Белла представила новые плоды фантазии креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт — мерцающие разноцветные колье, браслеты и сережки, похожие на леденцы.

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