Белла Хадид стала новым амбассадором Swarovski

Съемкой руководил знаменитый дуэт фотографов — Мерт Алас и Маркус Пигготт. На кадрах Белла представила новые плоды фантазии креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт — мерцающие разноцветные колье, браслеты и сережки, похожие на леденцы.