EcoloTiger 535 - бомба, которая взорвет плужную подошву на вашем поле...

Российская компания United Industrial, ранее являвшаяся официальным дистрибьютором техники CNH в России, объявила о выпуске локализованной версии дискового рыхлителя CaseIH EcoloTiger 530 с шириной захвата 3,8 м.
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