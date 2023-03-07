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Эксперт Разуваев сравнил мировую экономику и «тюльпанную лихорадку» в Нидерландах

Эксперт Разуваев сравнил мировую экономику и «тюльпанную лихорадку» в Нидерландах

В преддверии 8-го марта одной из самых популярных покупок становятся цветы. Цены на них «взлетают» в несколько раз у уличных торговцев и примерно на 30-40% в фирменных и онлайн-магазинах.

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