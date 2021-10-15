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Боррель выразил соболезнования родным убитого британского парламентария

Боррель выразил соболезнования родным убитого британского парламентария

Соболезнования близким убитого британского политика Дэвида Амесса выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 15 октября в Twitter.

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