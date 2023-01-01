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Мы заметили интересный факт – раньше материалы с черно-белыми работами практически не привлекали ваше внимание и часто оставались вообще без какой-либо реакции

Мы заметили интересный факт – раньше материалы с черно-белыми работами практически не привлекали ваше внимание и часто оставались вообще без какой-либо реакции

﻿﻿Мы заметили интересный факт - ранее материалы с черно-белыми работами практически не привлекали вашего внимания и зачастую оставались вообще без какой-либо реакции.

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