Кучеров сделал дубль в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У него 4+2 в 5 играх

Форвард «Тампы» набрал 6-е (4+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 5 матчей. Сегодня за 20:22 – лучший показатель среди форвардов «Тампы» (2:53 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве) – у Кучерова 7 бросков в створ ворот, полезность – «0».