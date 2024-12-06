ФАС проверит производителей сливочного масла на сговор из-за повышения цен

Global Look Press/ Svetlana Vozmilova/Global Look Press В связи с жалобами россиян на подорожание сливочного масла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, не заключили ли производители этого продукта соглашение для повышения цен.
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