Сексолог подсказала парам неожиданный способ разжечь страсть в спальне

Ревность может помочь разжечь страсть в спальне, считает психотерапевт, сексолог Эстер Перель. Как использовать этот неожиданный способ для получения более ярких ощущений, она подсказала в интервью Men's Health.
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