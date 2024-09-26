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Сексолог подсказала парам неожиданный способ разжечь страсть в спальне

Сексолог подсказала парам неожиданный способ разжечь страсть в спальне

Ревность может помочь разжечь страсть в спальне, считает психотерапевт, сексолог Эстер Перель. Как использовать этот неожиданный способ для получения более ярких ощущений, она подсказала в интервью Men's Health.

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