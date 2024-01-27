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Галкину* не дали выступить на Бали из-за "письма из правительства России"

Галкину* не дали выступить на Бали из-за "письма из правительства России"

По словам артиста-иноагента, власти Индонезии отказались пускать комика на территорию страны.Шоумену Максиму Галкину* всё больше перекрывают доступ к деньгам потенциальных зрителей, всё ещё готовых платить за просмотр его нетрезвых выступлений.

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