Галкину* не дали выступить на Бали из-за "письма из правительства России"

По словам артиста-иноагента, власти Индонезии отказались пускать комика на территорию страны.Шоумену Максиму Галкину* всё больше перекрывают доступ к деньгам потенциальных зрителей, всё ещё готовых платить за просмотр его нетрезвых выступлений.