Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни

КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Первая часть недели на посту врио губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения, сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам.
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