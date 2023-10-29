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Сыгран восьмой тур этапа Кубка России по шахматам

Сыгран восьмой тур этапа Кубка России по шахматам

Во главе турнирной таблицы на этапе Кубка России по России среди мужчин по шахматам «Мемориал М. И. Чигорина» в Санкт-Петербурге находятся сразу восемь шахматистов после восьмого тура 28 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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