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Бобруйская ´Белшина´ в числе ´Лидеров промышленности Республики Беларусь-2024´.

Бобруйская ´Белшина´ в числе ´Лидеров промышленности Республики Беларусь-2024´.

Открытое акционерное общество получило сразу два диплома I степени: ´Предприятие года - Лидер в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрения инновационных видов продукции´, ´Производитель продукта года в категории ´Открытие года´.

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