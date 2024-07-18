Бобруйская ´Белшина´ в числе ´Лидеров промышленности Республики Беларусь-2024´.

Открытое акционерное общество получило сразу два диплома I степени: ´Предприятие года - Лидер в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрения инновационных видов продукции´, ´Производитель продукта года в категории ´Открытие года´.
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