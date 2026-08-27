Тесное сотрудничество с Киевом Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге прокомментировала внешнеполитический курс нового кабинета Великобритании под руководством премьер-министра Энди Бернема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии