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FiNE NEWS

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Захарова прокомментировала внешнеполитический курс нового кабинета Великобритании в отношении Киева

Тесное сотрудничество с Киевом Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге прокомментировала внешнеполитический курс нового кабинета Великобритании под руководством премьер-министра Энди Бернема.

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