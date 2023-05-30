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В Хабаровском крае начнут платить за данные о поджигателях тайги

В Хабаровском крае начнут платить за данные о поджигателях тайги

Постановлением местного правительства утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения за предоставление достоверной информации о лицах, причастных к возникновению лесных пожаров на лесных участках, расположенных в Хабаровском крае, а также за помощь в задержании этих лиц.

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