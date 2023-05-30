В Хабаровском крае начнут платить за данные о поджигателях тайги

Постановлением местного правительства утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения за предоставление достоверной информации о лицах, причастных к возникновению лесных пожаров на лесных участках, расположенных в Хабаровском крае, а также за помощь в задержании этих лиц.
Популярные статьи
- В Жуковском лишают единственного жилья уникального специалиста в области авиастроения
- Сенатор Джабаров об украинской идее переименовать Грузию в Сакартвело: похоже, Верховная Рада превращается в «сборище идиотов»
- Спикер МИД РФ Захарова о критике Киссинджера Зеленским: «Монстрик начал скалиться на создателей»
Свежие комментарии