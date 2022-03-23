Sharp приостановила поставки в Россию

Множество японских компаний уже прекратили поставки своей продукции в Россию – в их числе Panasonic, Hitachi, Sony, Yamaha.
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