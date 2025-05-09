Путин поблагодарил лидеров государств, приехавших на парад Победы в Москву

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, которые посетили парад Победы в Москве.Во время торжественного приема в Кремле в честь Дня Победы российский лидер подчеркнул, что Россия помнит о помощи союзников в годы Второй мировой войны.