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Татар-информ

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В Казани впервые прозвучат «Голоса Победы»

В Казани впервые прозвучат «Голоса Победы»

Афиша: Минкультуры РТ В Год единства народов России столица Татарстана впервые примет очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы.

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