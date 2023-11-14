Крутые концепты и кастомы Lamborghini

Еще одна декада в истории Lamborghini позади. Это было хорошее время — появился коммерчески успешный кроссовер Urus и культовый среднемоторный Huracan, а ветеран Aventador передал эстафету гибридному монстру Revuelto.
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