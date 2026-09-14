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Царьград

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В Ростове цены на бензин АИ-95 упали на 34 рубля за неделю

В Ростове цены на бензин АИ-95 упали на 34 рубля за неделю

В Ростове продолжается снижение розничных цен на отдельные марки автомобильного топлива. Редакция Donday провела мониторинг стоимости бензина и дизельного топлива и сопоставила показатели на 7 и 14 сентября.

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