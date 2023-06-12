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Замглавы МИД Украины Мельник призвал Германию поставить Киеву больше танков и БМП

Замглавы МИД Украины Мельник призвал Германию поставить Киеву больше танков и БМП

Заместитель руководителя украинского дипломатического ведомства Андрей Мельник призвал Германию поставить киевской стороне больше танков и боевых машин пехоты.

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