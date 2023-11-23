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Московские специалисты выписали орловскому дубу лекарство для иммунитета

Московские специалисты выписали орловскому дубу лекарство для иммунитета

Руководитель Центра древесных экспертиз и президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков, который прибыл в Орёл в начале ноября для обследования частично обрушившегося дуба на бульваре Победы, поделился результатами проверки дерева.

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