Нацистские корни Бербок. Или всей Европы?

Недавно немецкое издание Bild обнародовало информацию, согласно которой дед действующей министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Вальдемар Бербок был не просто офицером вермахта, но и являлся ярым сторонником национал-социалистической идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии