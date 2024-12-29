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У пана атамана Зеленского заканчивается запас ракет ATACMS – New York Times

У пана атамана Зеленского заканчивается запас ракет ATACMS – New York Times

New York Times (NYT) пишет, со ссылкой на осведомленных американских чиновников, что Украина в последнее время вынужденно ограничила применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России из-за исчерпания их запасов.

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Комментарии
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Галина Чужая
И всё таки хвост вертит собакой, что бы там не говорили. Украина говорит ХОЧУ, а США отвечает -ЕСТЬ! и берёт под козырёк.  Любимое чадушко требует - ну как тут откажешь🤣🤣🤣
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