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ИЗВЕСТИЯ iz

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В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о турнире Ural FC 6

В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о турнире Ural FC 6

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, анонсирующая турнир Ural FC 6.Участники:Радмир Габдуллин, генеральный директор лиги Ural FC;Вячеслав Василевский, чемпион мира по самбо, участник главного боя;Владислав Ковалев, белорусский боец смешанных единоборств, участник главного боя;Али Хейбати, иранский боец смешанных единоборств, участник турнира;Иван Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;Андрей Чеботарев, российский боксер, участник турнира;Ерасыл Акранбек, казахстанский боец смешанных единоборств, участник турнира.

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