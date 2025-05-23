Эксперт Дергачёва перечислила лекарства, несовместимые с нахождением на солнце

При приёме определённых препаратов кожа становится уязвимой под воздействием солнечных лучей.Специалист фармацевтической компании Татьяна Дергачева напомнила в преддверии лета про побочный эффект, который может возникать под воздействием УФ-излучения на фоне приёма ряда препаратов.