Эксперт Дергачёва перечислила лекарства, несовместимые с нахождением на солнце

При приёме определённых препаратов кожа становится уязвимой под воздействием солнечных лучей.Специалист фармацевтической компании Татьяна Дергачева напомнила в преддверии лета про побочный эффект, который может возникать под воздействием УФ-излучения на фоне приёма ряда препаратов.
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