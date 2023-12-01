Вы хищник или добыча? 8 картинок на проверку вашей внимательности

По своей природе человек - хищник, но по своей натуре каждый из нас отличается. А вот в мире дикой природы разделение предельно четкое, но внимательность нужна всем: хищникам - чтобы охотиться, травоядным - чтобы вовремя заметить охотника и не стать добычей.
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