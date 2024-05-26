Хенри Зеберг предсказывает экономический кризис, используя «PIPER SANDLER RULE»

Макроэкономист Хенрик Зеберг использовал «PIPER SANDLER RULE» — инструмент прогнозирования, который, как он утверждает, надежно предсказывал рецессии с 1940-х годов, чтобы сигнализировать о надвигающемся экономическом спаде.
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