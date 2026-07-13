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«Факел» подпишет Сутормина. Контракт – на сезон с опцией расторжения по желанию клуба (Иван Капров)

Алексей Сутормин близок к подписанию контракта с « Факелом » на правах свободного агента. 32-летний футболист проходит медицинское обследование для воронежского клуба, сообщил журналист Иван Карпов.

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